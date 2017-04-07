США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе (дополняется)

В ночь на 7 апреля Соединенные Штаты выпустили с двух эсминцев в Средиземном море 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Вашингтона, оттуда Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Сообщалось, что целью ракетного удара были аэродром, авиация и инфраструктура, а не люди. Как сообщает Lenta.ru, источник в сирийских военных кругах рассказал агентству Sana, что результате атаки имеются погибшие. В свою очередь

представитель американского Минобороны сообщил, что у него нет данных о жертвах среди мирного населения.

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В результате предполагаемого применения 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, в том числе дети, еще сотни человек пострадали Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.



















Aizvērt США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







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ХРОНИКА: США против Асада

08:05 Глава комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев высказал мнение, что удары американцев по сирийской авиабазе ставят под вопрос идею создания антитеррористической коалиции России и США в Сирии.

«Боюсь, что с такими подходами желанная российско-американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, почит в бозе, так и не успев родиться», - написал сенатор на своей странице вFacebook.

По мнению парламентария, этот удар имеет помимо заявленного "наказать за преступление", одну цель - порохом "проштамповать" вынесенный ранее вердикт об ответственности Башара Асада за химическую атаку в Идлибе. "Однако у этой трагедии по-прежнему много неизвестных и как минимум три версии - от трагической случайности, сознательное использование химоружия боевиками и, да, ответственность за эту трагедию сирийских властей", - подчеркнул Косачев. "Стенки Трампа" множатся. А ведь так хорошо все начиналось. Очень жаль", - подытожил сенатор.

08:05 По меньшей мере четверо военнослужащих ВС Сирии погибли в результате обстрела аэродрома Шайрат. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

07:40 Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер сообщил журналистам, что Дональд Трамп принял решение об ударе по Сирии после совещания с участием руководства Совета Нацбезопасности. По словам Макмастера,

власти взвесили все риски, связанные с любыми военными действиями, и одновременно оценили риск бездействия.

Он отметил, что президенту было предложено три варианта возможных ответных действий на химическую атаку в Идлибе, и он попросил сосредоточиться на двух из них, сообщает Reuters. После обсуждения президент принял решение, заявил генерал.

07:20 Боливия, являющаяся непостоянным членом Совета Безопасности ООН, запросила проведение экстренной встречи Совбеза для обсуждения ударов США по авиабазе в Сирии. Об этом сообщил ТАСС дипломат одной из стран - членов Совбеза. Время проведения встречи пока не установлено, сказал собеседник агентства.

07:17 Россия потребует срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США ракетного удара по авиабазе в Сирии. Этот удар можно рассматривать как акт агрессии против государства-члена ООН, заявил РИА «Новости» глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

07:13 Израиль полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе. Об этом, как сообщает ABC News, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Израиль надеется, что такие решительные меры в отношении «ужасающих действий» режима Башара Асада отразятся не только на Дамаске, но и на Тегеране, Пхеньяне и на других странах, отметил он.

07:00 Власти Сирии проводят эвакуацию пострадавших в результате ракетного обстрела c авиабазы Шайрат. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Как заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази, которого цитирует ТАСС, операция по тушению пожара на территории аэродрома и эвакуации раненых продолжается уже около двух часов. Губернатор заявил журналистам, что ракетный удар «служит целям вооруженных террористических группировок».

06:52 Удар США по Сирии привел к скачку цен на нефть на мировых рынках. Как передает CNN, при открытии торгов на рынках в Азии в пятницу утром стоимость фьючерсных контрактов на американскую нефть-сырец повысилась на 2%.

06:50 Россия была предупреждена об ударах по сирийской авиабазе за два часа до атаки. Об этом заявил «Интерфаксу» представитель Пентагона Эрик Пэхон. По словам собеседника агентства, ВС США сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.

В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар, отметил Пэхон. «Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы», - сказал «Интерфаксу» представитель военного ведомства, отметив, что «мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания».

06:44 Губернатор провинции Хомс Таляль Барази заявил, что авиабаза, по которой США нанесли удар, использовалась сирийской армией для борьбы с ИГ*, сообщает Reuters.

06:20 «Голос Америки» выложил видео обращения Трампа по поводу ракетного удара с русскими субтитрами.

Видео

06:17 Сирийские власти подтвердили нанесение ракетных ударов США по базе ВВС в центральном районе страны. Об этом сообщает информационное агентство SANA. «Одна из наших военных баз в центральном районе (страны) подверглась сегодня утром ракетному обстрелу со стороны США, в результате чего имеются жертвы», - заявил военный источник в Сирии.

06:12 Пентагон опубликовал фото и видео «Томагавков», взлетающих с борта эсминца USS Ross в Средиземном море.

06:07 Анонсированные CNN данные Пентагона о бомбежке в Идлибе. На снимке, предположительно, маршрут самолета, взлетевшего с аэродрома, по которому нанесли удар «Томагавки».

06:02 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россияне выполнила свои обязательства о ликвидации химоружия в Сирии. Договоренность 2013 года преподносилась как большой успех международной дипломатии: Асад обязался уничтожить все химоружие в Сирии. Соглашение было закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН 2118. В ней говорится о возможности в случае нарушения применить меры в соответствии с главой 7 Устава всемирной организации, которая допускает введение санкций и применение военной силы. Об этом напоминает ТАСС.

05:57 Нефть подросла, сообщает ТАСС: баррель Brent впервые с начала марта стоит дороже 56 долларов. По данным Reuters, на новостях о военной операции акции в Азии и США упали в цене, а золото подорожало до максимума за 5 месяцев.

05:55 CNN сообщает, что Пентагон в ближайшее время намерен представить доказательства химатаки: данные радаров о полете самолета, проследившие полет от аэродрома Шайрат до района, откуда можно нанести удар по поселку Хан-Шейхун.

05:50 Два эсминца США, которые нанесли удар - это, по-видимому, USS Ross и USS Porter. Экипаж последнего в феврале обвинял самолеты российских ВКС вопасных сближениях. Но это было не в Средиземном море, а в Черном.

05:46 Глава вашингтонского бюро Al-Hayat Джойс Карам утверждает, что в результате ракетного удара погибли бойцы ливанской «Хизбаллах», которая поддерживает наступательные операции армии Асада.

05:38 Пресс-секретарь Пентагона Дэвис уточнил данные об ударе: выпущено 59 ракет Tomahawk, целью был военный самолет, укрепленные авиационные ангары, цистерны с горючим и склады, бункеры с боеприпасами, радары, системы противовоздушной обороны.

05:37 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что шаги по смещению Асада с поста президента «уже предпринимаются». Он также подчеркнул, что США не искали одобрения Москвы для нанесения удара.

05:36 - российские военные знали об ударах

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил на брифинге для журналистов, что Россию уведомили о предстоящих ударах. Для «многократных» контактов в четверг использовалась линия связи между военными двух стран, установленная для предотвращения конфликтов в ходе операций против террористов ИГ*.

05:35 В сенате США напоминают, что решение о крупной военной операции должно обсуждаться с конгрессом. Авторизацию использования военных сил (AUMF) утверждает сенат, но до настоящего времени американские силы в рамках коалиции успешно действовали в Сирии в рамках разрешения, выданного в 2001 году для борьбы с терроризмом.

05:29 Губернатор провинции Хомс в телефонном интервью государственному ТВ заявил, что удар «не был первым и, я уверен, не будет последним». Он не повлияет на лидерство и политику Сирии, заверил чиновник. Об этом сообщает Reuters.

05:24 Назван аэродром, по которому нанесли удар американские ракеты: этоШайрат, расположенный к юго-востоку от Хомса. Источники«Коммерсанта» утверждали, что Шайрат используется российскими ВКС как «аэропорт подскока» при оказании огневой поддержки правительственным войскам в момент наступления.

05:21 Источник CNN утверждает, что «удары прекращены до новых распоряжений».

05:18 - на базе могли быть российские самолеты

Reutersсо ссылкой на заявление Пентагона передает, что «удары не наносились по тем частям базы, на которых, предположительно, могли находиться российские силы».

05:17«Интерфакс» передает, что в эфире государственного ТВ Сирии удар США по аэродрому в Хомсе назвали «актом агрессии».

05:14 Сирийское агентствоSANA со ссылкой на военный источник сообщает, что удар по военному аэродрому привел к жертвам.

05:10 МатериалРусской службы ВВС напоминает о поводе для начала военной операции США - атаке самолетов на поселок Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Фактических доказательств применения химических боеприпасов мало, настаивают британцы: «В прессу попала только одна фотография места разрыва боеприпаса, на которой видны его части. Но при этом пока никто не идентифицировал их как часть химического снаряда, бомбы или ракеты».

CNN утверждает, что Трампа очень тронули фото детей, которые стали жертвами отравления зарином.

05:06Washington Post молниеносно выпускает статью с заголовком: «Главный вопрос после ударов по Сирии: как ответит Россия?»

Проблемы только начинаются, а ситуация сейчас намного более взрывоопасна, чем в 2013 году, указывает WP.

05:04 СМИ напомнили о твите Трампа: в 2013 году он призывал президента Обаму не использовать военную силу в Сирии и приберечь «порох» на другой день.

04:59 Корреспондент АР Джош Ледерман в своемTwitter сообщает, что Трамп выступал с заявлением «в поле», и потому видео появится позднее. Президент, как он передает, заявил, что США защищают «жизненно важные интересы национальной безопасности» и призвал другие «цивилизованные страны» присоединиться к попытке США «положить конец сирийской бойне».

Ледерман также напоминает о предстоящем визите в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона - он намечен на 12 апреля.

04:50 ИсточникReuters сообщает, что удар был нанесен по аэродрому, самолетам и заправочному комплексу на сирийской военной базе. Какой именно - по-прежнему не уточняется.

04:46 Вместе с Трампом в Мар-а-Лаго находятся глава Пентагона Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по нацбезопасности генерал Макмастер. Вице-президент Майк Пенс в Вашингтоне, он принимал японского премьера Синдзо Абэ.

04:40: Заявление Трампа

Президент Дональд Трамп в момент ударов находится в поместье Мар-а-Лаго, где принимает председателя Китая Си Цзиньпина.

Спустя минуты после объявления об ракетных ударах он выступил с кратким заявлением.

Как передаетReuters, президент США заявил, что Башар Асад использовал смертельный нервно-паралитический газ, «чтобы убить многих людей». Ракеты поразили аэродром, с которого самолеты сирийских ВВС вылетели в провинцию Идлиб для нанесения удара с использованием химических боеприпасов.

04:35 Reuters сообщает о резком падении курса доллара против японской иены на азиатских торгах в пятницу. Американская валюта в первые минуты потеряла пол-иены.

04:30CNN сообщает, что ракеты были выпущены с двух кораблей США, находящихся в Средиземном море.

Телеканал подчеркивает, что ранее коалиция во главе с США бомбила лишь цели, связанные с террористами «Исламского государства»*. Нынешняя атака может быть интерпретирована Асадом как начало войны, полагает CNN.

Ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

По данным Wiki, в провинции Хомс расположено три военных аэродрома: Тияс, Шайрат и Эль-Кусайр.





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