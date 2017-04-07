Россия предупредила США о возможных последствиях военного вторжения в Сирию

Россия в Совбезе ООН предупредила США о возможных последствиях военного вторжения в Сирию, сообщает AFP в своем Twitter. Накануне американские СМИ сообщили о желании Пентагона склонить президента США Дональда Трампа к авиаудару по войскам Асада в Сирии после обвинений в адрес ВВС в химической атаке в Идлибе, которая унесла десятки жизней мирных жителей. Россия режим Асада поддерживает, хотя и не безусловно, как подчеркнул в четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дискуссия в Совбезе проходит на фоне конфликта по поводу резолюций с осуждением химической атаки: Россия выступает против предложенного странами запада варианта реакции. Консультации были созваны по инициативе России и проходят в закрытом режиме.

Видео

Реклама

Как передает Reuters, на вопрос журналистов об отношении России к возможному военному вмешательству США в Сирии, заместитель постпреда РФ в ООН Владимир Сафронков заявил: «Мы должны думать о негативных последствиях. Негативные последствия и вся ответственность в случае начала военной операции будет на плечах тех, кто инициировал такую сомнительную и трагическую меру». Когда его попросили уточнить, о каких последствиях он говорит, дипломат сказал: «Посмотрите на Ирак, посмотрите на Ливию».



















Aizvērt США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







Россия с конца сентября 2015 года проводит в Сирии свою военную операцию: военно-космические силы помогают армии президента Башара Асада воевать против различных экстремистских группировок.

Как уже сообщалось, в ночь на 7 апреля Соединенные Штаты выпустили с двух эсминцев в Средиземном море 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Вашингтона, оттуда Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Сообщалось, что целью ракетного удара были аэродром, авиация и инфраструктура, а не люди. Как сообщает Lenta.ru, источник в сирийских военных кругах рассказал агентству Sana, что результате атаки имеются погибшие. В свою очередь

представитель американского Минобороны сообщил, что у него нет данных о жертвах среди мирного населения.

В результате предполагаемого применения 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, в том числе дети, еще сотни человек пострадали Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.



















Aizvērt Химическая атака в Сирии AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







Еще по этой теме