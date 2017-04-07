Россия предупредила США о возможных последствиях военного вторжения в Сирию

 

Фото: AFP/Reuters/SCANPIX

Россия в Совбезе ООН предупредила США о возможных последствиях военного вторжения в Сирию, сообщает AFP в своем Twitter. Накануне американские СМИ сообщили о желании Пентагона склонить президента США Дональда Трампа к авиаудару по войскам Асада в Сирии после обвинений в адрес ВВС в химической атаке в Идлибе, которая унесла десятки жизней мирных жителей. Россия режим Асада поддерживает, хотя и не безусловно, как подчеркнул в четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дискуссия в Совбезе проходит на фоне конфликта по поводу резолюций с осуждением химической атаки: Россия выступает против предложенного странами запада варианта реакции. Консультации были созваны по инициативе России и проходят в закрытом режиме.

Видео

Реклама

Как передает Reuters, на вопрос журналистов об отношении России к возможному военному вмешательству США в Сирии, заместитель постпреда РФ в ООН Владимир Сафронков заявил: «Мы должны думать о негативных последствиях. Негативные последствия и вся ответственность в случае начала военной операции будет на плечах тех, кто инициировал такую сомнительную и трагическую меру». Когда его попросили уточнить, о каких последствиях он говорит, дипломат сказал: «Посмотрите на Ирак, посмотрите на Ливию».

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Фото: США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе0

Россия с конца сентября 2015 года проводит в Сирии свою военную операцию: военно-космические силы помогают армии президента Башара Асада воевать против различных экстремистских группировок.

Как уже сообщалось, в ночь на 7 апреля Соединенные Штаты выпустили с двух эсминцев в Средиземном море 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Вашингтона, оттуда Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Сообщалось, что целью ракетного удара были аэродром, авиация и инфраструктура, а не люди. Как сообщает Lenta.ru, источник в сирийских военных кругах рассказал агентству Sana, что результате атаки имеются погибшие. В свою очередь

представитель американского Минобороны сообщил, что у него нет данных о жертвах среди мирного населения.

В результате предполагаемого применения 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, в том числе дети, еще сотни человек пострадали Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.

Химическая атака в Сирии

Фото: Химическая атака в Сирии0

Еще по этой теме
Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции

Эксперты: Будущее Сирии — в руках США, России и Турции

СМИ сообщили о второй химатаке в Сирии

СМИ сообщили о второй химатаке в Сирии

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе (дополняется)

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе (дополняется)


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 47000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Принц Чарльз из-за паранойи жены 14 лет посещал психологов Wo&Men

СМИ: Принц Чарльз из-за паранойи жены 14 лет посещал психологов

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений Showbiz

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений

Дисплей флагмана Samsung признали лучшим на рынке Hi-Tech

Дисплей флагмана Samsung признали лучшим на рынке

Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету Hi-Tech

Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету

Сирия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jaunikšķile
139 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 