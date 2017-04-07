Опасная красота: женщины, которые борются с «Исламским государством»

 

Фото: AFP/Scanpix

Война не делит людей и вовлекает всех — мужчин, женщин, детей и стариков. Правда, оружие в свои руки чаще берут мужчины, но бывают и исключения. В Women's Protection Units - предствительницы курдов, других сирийских этнических групп и добровольцы с Запада, которые борются с террористической группировкой «Исламское государство».

На поле боя мужчины и женщины сотрудничают. Правда, время от времени можно слышать шутки со стороны мужчин, что женщины-снайперы не так хороши в борьбе с террористами, как мужчины, сообщает TVNET. Это женщин обычно задевает, поскольку они гордятся своими военными навыками, пишет корреспондент и фотограф AFP Делил Сулейман.

Нет одной конкретной причины, почему девушки взялись за оружие. Многие свое решение приняли после того, как из-за джихадистов потеряли дома и близких.

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К езидам «Исламское государство» особо жестоко — женщин насилуют и убивают, поэтому девушки поясняют, что отправились воевать, чтобы вернуть свою честь и отомстить.

Фото: AFP/Scanpix

Свою очередь другие выступают против патриархальных законов, правящих в обществе. У каждой — свои причины.

Когда война завершится, легко никому не будет, однако Сулейман считает, что особо тяжело будет тем женщинам, кто воевал. «Я не уверен, что большая часть из них так просто сможет вернуться к своей привычной жизни. Я встречал некоторых, кто больше не воюет. Они не смогли остаться дома и жить «нормальной» жизнью. Они говорят, что скучают по военной жизни, по свободе от общества и традиций, которая у них была. На фронте они были более свободны, сами управляли своей судьбой. Некоторые после сложения оружия отказались выходить замуж. Они хотят сами определять свою дальнейшую жизнь», - говорит Сулейман.

Женщины, которые борются с ИГИЛ

Фото: Женщины, которые борются с ИГИЛ0

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