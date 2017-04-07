В результате ракетного удара на базе в Сирии уничтожены все самолеты

 

Авиабаза Шайрат сирийских правительственных войск. Фото: AFP/LETA

Крылатые ракеты, выпущеные с американских военных кораблей, вывели из строя все самолеты на сирийской правительственной базе Шайрат. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник авиабазы.

В свою очередь ливанский телеканал «Аль-Маядин», сообщает Reuters, также со ссылкой на источники объявил, что перед авиаударом большинство самолетов с базы Шайрат были эвакуированы.

Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США

Фото: Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США0

Министерство информации Сирии назвало удар США по авиабазе «ограниченным» и «ожидаемым».

Глава министерства подчеркнул, что не ожидает дальнейшего обострения ситуации.

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По данным «Аль-Маядин», на базе Шайрат в результате авиаудара погибли шесть человек. Число жертв, добавил телеканал, уточняется, однако оно вряд ли сильно возрастет. Сирийская правозащитная организация Syrian Observatory of Human Rights, базирующаяся в Лондоне, сообщила о как минимум 4 погибших.

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Фото: США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе0

Российские граждане в результате авиаудара по базе Шайрат не пострадали, сообщил «Интерфаксу«со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Представители Пентагона ранее заявили, что предупредили российскую сторону о планах нанесения удара по базе Шайрат, а также «постарались избежать попадания ракет по объектам базы, где могут находиться россияне».

Утром 7 апреля по авиабазе Шайрат сирийских правительственных войск с американских кораблей было выпущено почти 60 крылатых ракет.

США считают, что база Шайрат использовалась самолетами, участвовавшими в химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля. Сирия применение химического оружия категорически отрицает. Авиаудар по базе Шайрат Дамаск назвал «актом агрессии«.

Химическая атака в Сирии

Фото: Химическая атака в Сирии0

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