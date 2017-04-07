В результате ракетного удара на базе в Сирии уничтожены все самолеты

Крылатые ракеты, выпущеные с американских военных кораблей, вывели из строя все самолеты на сирийской правительственной базе Шайрат. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник авиабазы.

В свою очередь ливанский телеканал «Аль-Маядин», сообщает Reuters, также со ссылкой на источники объявил, что перед авиаударом большинство самолетов с базы Шайрат были эвакуированы.









Aizvērt Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







Министерство информации Сирии назвало удар США по авиабазе «ограниченным» и «ожидаемым».

Глава министерства подчеркнул, что не ожидает дальнейшего обострения ситуации.

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По данным «Аль-Маядин», на базе Шайрат в результате авиаудара погибли шесть человек. Число жертв, добавил телеканал, уточняется, однако оно вряд ли сильно возрастет. Сирийская правозащитная организация Syrian Observatory of Human Rights, базирующаяся в Лондоне, сообщила о как минимум 4 погибших.



















Aizvērt США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







Российские граждане в результате авиаудара по базе Шайрат не пострадали, сообщил «Интерфаксу«со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Представители Пентагона ранее заявили, что предупредили российскую сторону о планах нанесения удара по базе Шайрат, а также «постарались избежать попадания ракет по объектам базы, где могут находиться россияне».

Утром 7 апреля по авиабазе Шайрат сирийских правительственных войск с американских кораблей было выпущено почти 60 крылатых ракет.

США считают, что база Шайрат использовалась самолетами, участвовавшими в химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля. Сирия применение химического оружия категорически отрицает. Авиаудар по базе Шайрат Дамаск назвал «актом агрессии«.



















Aizvērt Химическая атака в Сирии AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







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