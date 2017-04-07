Ракетная атака США на авиабазу в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента России Владимира Путина озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», – сказал Песков.
Он отметил, что «сирийская армия не располагает запасами химического оружия».
«Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН», – напомнил Песков.
«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», – заявил Песков.
Также, по мнению Путина, что удар по авиабазе в Сирии наносит ущерб отношениям России и США, отметил Песков.
«Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии», – подчеркнул пресс-секретарь.
«А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании», – резюмировал Песков.Еще по этой теме