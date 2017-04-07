Клинтон больше не хочет участвовать в выборах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что более не намерена претендовать на выборные должности в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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«Я хочу заняться чем-то интересным. Я не думаю, что это подразумевает участие в новых выборах», — заявила бывший американский госсекретарь. Ранее СМИ сообщали, что Клинтон планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка.

Напомним, демократ Клинтон восьмого ноября 2016 года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.

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