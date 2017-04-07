Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов с США в Сирии

 

Фото: Reuters/Scanpix

Россия приостановила действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Это связано с ракетной атакой на сирийскую авиабазу, сообщает МИД РФ.

«Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации», – говорится в заявлении.

Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США

Фото: Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США0

Российские дипломаты также заявили, что «США не первый раз демонстрируют бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Заявление МИД России

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«Налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии.

Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения»,

– отметили в МИД РФ.

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Фото: США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе0

Напомним, Россия и США приняли меморандум по безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Он регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве этой страны.

Как уже писал Русский TVNET, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб. В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада

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