Лукашенко - Западу: посмотрите на свою демократию с газом и водометами!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Западу «посмотреть на свою демократию», прежде чем критиковать Белоруссию. Об этом глава государства рассказал в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное, — рассказал Александр Лукашенко. — Я ему пишу ответ: пускай они посмотрят на демократию в западных странах — совсем недавно и бомбили, и травили, и слезоточивый газ, и водометы, и дубины и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии».

Он также упомянул выборы президента США Дональда Трампа.

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«Куда уже дальше? Оплот демократии. Посмотрите, что происходило после выборов, во время выборов Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я ему подсказываю, что надо сначала туда посмотреть, на эту «демократию«.

По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили,

— обратил внимание президент. — Понятна их цель».

Добавим, ранее специальный докладчик ООН по правам человека в Белоруссии Миклош Харасти возмутился репрессиями правительства страны против демонстрантов на акциях протеста 25 и 26 марта.

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