В частности, к сирийским берегам возвращается фрегат «Адмирал Григорович».

New & powerful: Armed with Kalibr SS-N-27 missiles, #ВМФ #ЧФ frigate Admiral Grigorovich transits Bosphorus en route to Eastern Med #Syria pic.twitter.com/lDHe7iPONh— Yörük Işık (@YorukIsik) April 7, 2017