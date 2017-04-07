В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу; есть погибшие

 

Фото: Reuters/Scanpix

 

В центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, грузовик въехал в толпу, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным Рейтерс со ссылкой на полицию, уже известно о 2 ( по неофициальным источникам о 5) погибших. Много раненых. Данные уточняются.

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Это произошло на главной пешеходной улице шведской столице Дроттнинггатан - «улице Королевы». Это центральная пешеходная улица. Грузовик въехал в здание одного из главных универмагов города, где всегда многолюдно. Это было не самое пиковое время, многие еще были на работе. Но все равно это одно из самых оживленных мест.

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По данным источников Aftonbladet, погибли несколько человек.

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Полиция слоняется к тому, что это был террористический акт, сообщает газета.

Водитель грузовика кричал: «Назад, назад, это не шутка».

«Швеция подверглась нападению. Все указывает на то, что это террористический акт», - заявил премьер-министр Стефан Левен.

Грузовик врезался в магазин Ahlens Mall. «Мы стояли в обувном магазине, и мы не слышали никакого шума, но потом люди начали кричать. Потом я увидел, огромный грузовик в стене напротив», - рассказал Aftonbladet один из очевидцев Ян Гранрот, выбравшийся из магазина через аварийный выход.

По словам очевидцев, на улице началась паника. «Грузовик появился из ниоткуда, я не видел, кто его вел, но он был неуправляемый. Я видел, по меньшей мере, два наезда. И поскорее убежал оттуда», - рассказал очевидец Димитрис.

В Стокгольме в толпу врезался грузовик

Фото: В Стокгольме в толпу врезался грузовик0

Уже известно, что водитель грузовика осуществлял доставку в ресторан, и когда он занимался разгрузкой, то увидел, что некий человек вскочил за руль и уехал. По информации водителя, это был угон. Как сообщает «Дождь», машина ехала со скоростью минимум 100 км/ч.

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Полиция Швеции просит жителей и гостей не приближаться к центру Стокгольма. Также сообщается, что все станции метро закрыты.

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Врезаться на машине в толпу стало популярным у террористов в прошлом году. Аналогичные атаки были совершены в Ницце в июле и в Берлине в декабре 2016 года и в Лондоне на Вестминстерском мосту в марте 2017 года.




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