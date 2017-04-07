В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу; погибли 4 человека

 

Фото: Reuters/Scanpix

 

В центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, грузовик въехал в толпу, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. В полиции добавили, что, по предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 15 ранены.

Twitter

Это произошло на главной пешеходной улице шведской столице Дроттнинггатан - «улице Королевы». Это центральная пешеходная улица. Грузовик въехал в здание одного из главных универмагов города, где всегда многолюдно. Это было не самое пиковое время, многие еще были на работе. Но все равно это одно из самых оживленных мест.

Реклама

По данным источников Aftonbladet, погибли несколько человек.

Twitter

Полиция слоняется к тому, что это был террористический акт, сообщает газета.

Водитель грузовика кричал: «Назад, назад, это не шутка».

«Швеция подверглась нападению. Все указывает на то, что это террористический акт», - заявил премьер-министр Стефан Левен.

Грузовик врезался в магазин Ahlens Mall. «Мы стояли в обувном магазине, и мы не слышали никакого шума, но потом люди начали кричать. Потом я увидел, огромный грузовик в стене напротив», - рассказал Aftonbladet один из очевидцев Ян Гранрот, выбравшийся из магазина через аварийный выход.

По словам очевидцев, на улице началась паника. «Грузовик появился из ниоткуда, я не видел, кто его вел, но он был неуправляемый. Я видел, по меньшей мере, два наезда. И поскорее убежал оттуда», - рассказал очевидец Димитрис.

В Стокгольме в толпу врезался грузовик

Фото: В Стокгольме в толпу врезался грузовик0

Уже известно, что водитель грузовика осуществлял доставку в ресторан, и когда он занимался разгрузкой, то увидел, что некий человек вскочил за руль и уехал. По информации водителя, это был угон. Как сообщает «Дождь», машина ехала со скоростью минимум 100 км/ч.

В скором времени стало известно, что шведские полицейские задержали подозреваемого в наезде на толпу. Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен, его заявление передает Expressen TV. Местные правоохранительные органы не раскрывают информацию о личности подозреваемого в совершении наезда на людей в центре шведской столицы. Не известно на данный момент и о мотивах преступника и его возможных связях с террористическими организациями.

Twitter

Twitter

Полиция Швеции просит жителей и гостей не приближаться к центру Стокгольма. Также сообщается, что все станции метро закрыты.

фото с места событийфото с места событий. Фото: В. Ведяшева, специально для Русского TVNET

Фото с места событийФото с места событий. Фото: В.Ведяшева, специально для Русского TVNET

Twitter

Король Швеции Карл XVI Густав выпустил заявление, в котором говорится, что он и королевская семья «с грустью узнали» об атаке. Хотя о предыстории и масштабах трагедии еще нет полной информации, «мы следим за развитием ситуации, но мыслями мы уже с пострадавшими и их семьями», говорится в заявлении (цитата по The Local).

В первые часы после теракта в целях безопасности никому не разрешалось покидать здание парламента Швеции (Риксдаг), расположенное к югу от места инцидента. Впрочем, как отмечается, в здании в пятницу днем было мало депутатов.

Twitter

Врезаться на машине в толпу стало популярным у террористов в прошлом году. Аналогичные атаки были совершены в Ницце в июле и в Берлине в декабре 2016 года и в Лондоне на Вестминстерском мосту в марте 2017 года.





Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Auru pag., 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Энистон в сексуальном кожаном мини пришла на премьеру мужа Wo&Men

ФОТО: Энистон в сексуальном кожаном мини пришла на премьеру мужа

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику Showbiz

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику

ФОТО: В Ригу прибыл автомобиль Бэтмена Hi-Tech

ФОТО: В Ригу прибыл автомобиль Бэтмена

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений Showbiz

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений

ФОТО: 51-летняя Синди Кроуфорд в бикини просто великолепна! Wo&Men

ФОТО: 51-летняя Синди Кроуфорд в бикини просто великолепна!

Терроризм

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 