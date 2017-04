В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу; погибли 4 человека

Twitter

Это произошло на главной пешеходной улице шведской столице Дроттнинггатан - «улице Королевы». Это центральная пешеходная улица. Грузовик въехал в здание одного из главных универмагов города, где всегда многолюдно. Это было не самое пиковое время, многие еще были на работе. Но все равно это одно из самых оживленных мест.

По данным источников Aftonbladet, погибли несколько человек.

Полиция слоняется к тому, что это был террористический акт, сообщает газета.

Водитель грузовика кричал: «Назад, назад, это не шутка».

«Швеция подверглась нападению. Все указывает на то, что это террористический акт», - заявил премьер-министр Стефан Левен.



Грузовик врезался в магазин Ahlens Mall. «Мы стояли в обувном магазине, и мы не слышали никакого шума, но потом люди начали кричать. Потом я увидел, огромный грузовик в стене напротив», - рассказал Aftonbladet один из очевидцев Ян Гранрот, выбравшийся из магазина через аварийный выход.

По словам очевидцев, на улице началась паника. «Грузовик появился из ниоткуда, я не видел, кто его вел, но он был неуправляемый. Я видел, по меньшей мере, два наезда. И поскорее убежал оттуда», - рассказал очевидец Димитрис.

Уже известно, что водитель грузовика осуществлял доставку в ресторан, и когда он занимался разгрузкой, то увидел, что некий человек вскочил за руль и уехал. По информации водителя, это был угон. Как сообщает «Дождь», машина ехала со скоростью минимум 100 км/ч.

В скором времени стало известно, что шведские полицейские задержали подозреваемого в наезде на толпу. Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен, его заявление передает Expressen TV. Местные правоохранительные органы не раскрывают информацию о личности подозреваемого в совершении наезда на людей в центре шведской столицы. Не известно на данный момент и о мотивах преступника и его возможных связях с террористическими организациями.

Полиция Швеции просит жителей и гостей не приближаться к центру Стокгольма. Также сообщается, что все станции метро закрыты.

фото с места событий. Фото: В. Ведяшева, специально для Русского TVNET

