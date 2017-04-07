МИД не располагает информацией о пострадавших в Стокгольме жителях Латвии

Skats no notikuma vietas Stokholmā
 

Skats no notikuma vietas Stokholmā. Фото: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Министерство иностранных дел (МИД) не располагает в данный момент информацией о пострадавших в Стокгольме жителях Латвии, рассказал агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Раймонд Янсонс.

О латвийских подданных, зарегистрированных в консульской службе, есть информация, что они находятся в безопасности.

Сегодня в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере трех человек. Сообщается также о раненых.

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МИД категорически осуждает теракт в Стокгольме и выражает глубокое соболезнование семьям погибших.

Те, кто находится в Стокгольме и нуждается в консульской помощи, могут звонить в посольство Латвии в Швеции по тел. + 468 7006301, на телефон консульского департамента в Риге по чрезвычайным ситуациям +371 26 33 77 11 или писать по адресу «palidziba@mfa.gov.lv».

МИД просит латвийцев, которые находятся в Стокгольме или планируют туда отправиться, следить за актуальной информацией в латвийских и шведских СМИ о ситуации с безопасностью в Стокгольме и возможных ограничениях на перемещение.

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