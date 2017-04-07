Медведев объявил, что Россия и США на грани боевых столкновений

Дмитрий Медведев
 

Дмитрий Медведев. Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что после ракетного удара американцев по сирийскому военному аэродрому Шайрат, являвшемуся форпостом борьбы с «Исламским государством», отношения США и РФ испортились окончательно, и заявил, что администрация Дональда Трампа этим действиями поставила Соединенные Штаты на грань «боевых столкновений с Россией».

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«Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом - ИГИЛ (»Исламским государством«) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией», - говорится на странице Медведева в Facebook.

«Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними - абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших в конец испорченных отношений. И конечно, отрадно для террористов», - добавил глава российского правительства.

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Он добавил, что

«своей военной акцией» администрация президента США «доказала и свою несамостоятельность,

свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи новый президент». «Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца», - заключил премьер-министр.

В ночь на 7 апреля с кораблей США в Средиземном море по военной базе правительственных войск Сирии было выпущено 59 ракет Tomahawk в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля, погубившую более сотни мирных жителей. Решение о разгроме военной базы принял лично президент США, объяснив этот шаг в своем обращении к нации сочувствием к детям, погибшим от отравления зарином.

Кремлю это объяснение не показалось убедительным, там эти

действия расценили как нарушение международного права под надуманным предлогом, заявив об ущербе для двусторонних российско-американских отношений.

В этот день в Трампе публично разочаровались в Госдуме, где пять месяцев назад, 9 ноября 2016 года, новость о результатах выборов в США встречали аплодисментами. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал коллег покончить с «трампоманией», которую «гнал» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

11-12 апреля Москву должен посетить госсекретарь США Рекс Тиллерсон, с которым МИД РФ связывал надежду на «вывод российско-американских отношений на траекторию устойчивого развития». Это будет его первый визит в страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа. В МИД РФ, в Кремле и посольстве США дали понять, что об отмене визита речи не идет.


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