В Польше столкнулись поезд и грузовик, пострадали около 20 человек

Не менее 18 человек получили различные травмы в результате столкновения скоростного поезда с грузовиком на юге страны, передает ТАСС.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе города Озимек, расположенном в Опольском воеводстве.

По данным пресс-службы пожарной охраны республики, на данный момент на месте происшествия работают 16 бригад огнеборцев, а также несколько машин «скорой помощи» и вертолеты спасательной службы.

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Все пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По словам пресс-секретаря пожарной охраны Польши Павла Фронтчака, 200 других пассажиров получили легкие травмы. При этом водитель грузового автомобиля не пострадал.

Всего в поезде находились около 300 пассажиров, которые ожидают прибытия дополнительного транспорта в здании расположенного поблизости ресторана.

К настоящему времени движение поездов на участке остановлено. Выясняются причины случившегося.

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