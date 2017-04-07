Теракт в Стокгольме: подозреваемый задержан; он признал свою вину

Теракт в Стокгольме
 

Теракт в Стокгольме. Фото: REUTERS/Scanpix

Арестован один человек, который может быть связан с инцидентом, сообщили в полиции.

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Шведские полиция задержала человека по подозрению к причастности к теракту в Стокгольме, передает Reuters.

«Арестован один человек, который может быть связан с инцидентом», - говорится в заявлении полиции.

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По информации журналистов, которые ссылаются на неназванные осведомленные источники, у задержанного мужчины есть легкие ранения, однако его жизни ничего не угрожает. При этом сообщается, что на допросе подозреваемый уже взял на себя ответственность за теракт. Тем не менее, о мотивах преступника пока не сообщается.

В полиции добавили, что, по предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 15 ранены.

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