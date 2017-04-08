Прятавшаяся в подвале эстонка о теракте в Стокгольме: страх был огромным

Живущие в Стокгольме эстонцы поделились с Postimees своими первыми эмоциями после того, как грузовик в центре города наехал на толпу людей.

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Сообщение о том, что в здание универмага в самом центре Стокгольма въехал грузовик, полиция получила около 15 часов. Прятавшаяся после случившегося в подвале магазина одежды Мерике Паюла рассказала Postimees, что сейчас ситуация несколько успокоилась, но только теперь она начинает осознавать, что на самом деле произошло несколько часов назад. «

Я видела грузовик, но в тот момент он уже врезался в стену универмага и горел открытым пламенем»,

- сказала оказавшаяся в самом эпицентре событий эстонка.

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На улице была невероятная паника: «Люди сразу начали кричать: бомба-бомба. Никто не понимал, что происходит. На улице было полно людей. Я должна была смотреть, чтобы никто не оступился и не упал», - продолжает она.

Самым страшным, по ее словам, было видеть до зубов вооруженных полицейских со щитами, оружием и в масках: «Они пытались успокоить людей, была же паника, кто-то заплакал. Полицейские хлопали его по плечу, мол, все закончилось».

Когда она побежала, почувствовала, как по спине пробежал холодок. Появилось ощущение, что сейчас произойдет что-то страшное.































































Aizvērt В Стокгольме в толпу врезался грузовик AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







И тут она увидела у двери одного магазина одежды продавца, которая звала ее рукой к себе: «Это было первое место, сразу за углом, где я могла спрятаться. Тогда двери закрыли. Сначала мы были в подвале, но через какое-то время переместились на первый этаж магазина, поскольку показалось, что ситуация успокаивается.

Но именно тогда кто-то начал кричать, и мы снова сбежали вниз. Я была в шоке, набегалась на всю жизнь».

Вместе с ней в подвале были еще несколько десятков человек. По ее словам, продавцы очень смелые – руководят и поддерживают. Один из них явно на связи с полицией.

«У нас у всех телефоны. Очень страшно, потому что я боюсь, что кто-то прибежит к нам в подвал и начнет размахивать оружием. Я не знаю, что происходит наверху и у магазина стеклянные двери. Я очень боюсь», - говорила она, объясняя, что счастлива говорить с кем-то на родном языке. «Тут же все кричат по-шведски и это огромная помощь, когда кто-то говорит со мной по-английски, также постоянно говорю в социальных сетях со знакомыми по-эстонски».

В Стокгольм она приехала подписать документы о том, что летом приедет сюда на работу в дом опеки: «Все уже подписано, но поскольку тут такое произошло, я не знаю, хочу ли я теперь приезжать».

Латвийцы о теракте в Стокгольме

По словам латвийки Мары Страутмане, в момент, когда грузовик начал приближаться к торговому центру, все люди стали бежать кто куда, а вокруг разлетались различные предметы.

Сама женщина в тот момент находилась на главной пешеходной улице и направлялась в сторону старого города. «Я услышала необычный шум за спиной, люди разбегались каждый в свою сторону, вокруг разлетались всевозможные предметы. Люди моментально начали забегать в магазин и все друг другу помогали спрятаться» рассказывает очевидец.

По ее словам, полиция на место событий прибыла моментально.

О произошедшем агентству LETA рассказал и другой латвиец, ставший очевидцем трагических событий. За минуту до теракта он был на втором этаже здания и говорил по телефону, поэтому самого инцидента не видел, но услышал сигнал пожарной тревоги и заметил, что происходит эвакуация.

«Люди моментально побросали вещи и начали быстро покидать магазин», — рассказал Риекстиньш.

«Скажу честно, мне абсолютно повезло», — сказал очевидец, добавив, что ему нужно попасть в аэропорт, чтобы вернуться в Ригу, но добраться до него из-за ограничительных мер безопасности трудно.

4 поибших, 15 раненных

Как уже сообщалось, в центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, грузовик въехал в толпу, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. В полиции добавили, что, по предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 15 ранены.

Это произошло на главной пешеходной улице шведской столице Дроттнинггатан - «улице Королевы». Это центральная пешеходная улица. Грузовик въехал в здание одного из главных универмагов города, где всегда многолюдно. Это было не самое пиковое время, многие еще были на работе. Но все равно это одно из самых оживленных мест.

По сообщению латвийского МИД, информации о пострадавших в Стокгольме жителях Латвии нет.

О латвийских подданных, зарегистрированных в консульской службе, есть информация, что они находятся в безопасности.

Те, кто находится в Стокгольме и нуждается в консульской помощи, могут звонить в посольство Латвии в Швеции по тел. + 468 7006301, на телефон консульского департамента в Риге по чрезвычайным ситуациям +371 26 33 77 11 или писать по адресу «palidziba@mfa.gov.lv».

МИД просит латвийцев, которые находятся в Стокгольме или планируют туда отправиться, следить за актуальной информацией в латвийских и шведских СМИ о ситуации с безопасностью в Стокгольме и возможных ограничениях на перемещение.

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