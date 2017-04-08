В связи с терактом в Стокгольме задержали 39-летнего гражданина Узбекистана (подробности)

В связи с терактом в Стокгольме задержали 39-летнего гражданина Узбекистана, сообщает газета Aftonbladet. SVT со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ларса Байстрома подтверждает: там считают, что, скорее всего, задержали водителя грузовика.

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Судя по публикации Aftonbladet, личность предполагаемого террориста установлена. Газета сообщает, что на его странице в Facebook были

опубликованы пропагандистские фильмы «Исламского государства»*, а также фото окровавленных людей, которые пострадали после взрыва на Бостонском марафоне в США.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Terrormisstänkt gömde sig bland tågpendlare

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Издание также связалось с его подругой, которая рассказала, что «не может поверить» в случившееся. По ее информации, у задержанного четверо детей, он работает строителем. Он никогда не обсуждал политику или религию, а только дополнительные подработки, которые бы позволили отправлять больше денег на родину семье.































































Aizvērt В Стокгольме в толпу врезался грузовик AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







В полиции, тем не менее, считают, что доказательства против него очень серьезны. Правоохранители проследили его маршрут, сравнили его кровь с пятнами, оставленными раненым подозреваемым при бегстве, а при задержании он был в той же одежде, что и подозреваемый в совершении теракта на видео с места. Aftonbladet сообщает, что

он сначала направился к городскому аэропорту, но затем поехал в обратную сторону к центру города.

Как долго он находился в Швеции, не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что на допросе подозреваемый признал ответственность за теракт. Задержан еще один подозреваемый, его роль в теракте не разъясняется.

В пятницу грузовик в центре Стокгольма въехал в универмаг Ahlens, задавив на смерть четверых. Еще 15 человек получили ранения. При совершении нападения в Стокгольме использовался служебный автомобиль компании Spendrups. В организации объяснили, что один из ее клиентов вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал. Шведская полиция почти сразу после инцидента назвала произошедшее террористическим актом.

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