В Сенате США предложили создать «гибридный трибунал» по Сирии

 

Фото: AFP/LETA

Deutsche Welle


Трибунал будет расследовать преступления, совершенные режимом Башара Асада и другими сторонами конфликта в Сирии. В его состав могут войти сирийские и иностранные юристы.

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Группа влиятельных американских сенаторов в пятницу, 7 апреля, представила законопроект о преследовании за военные преступления, совершенные в Сирии (Syrian War Crimes Accountability Act). Он предусматривает возможность создания гибридного трибунала для суда над Асадом и его режимом, а также для расследования военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных всеми сторонами конфликта в Сирии, включая джихадистскую группировку «Исламское государство».

Химическая атака в Сирии

Фото: Химическая атака в Сирии0

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В состав «гибридного трибунала» могут войти сирийские и иностранные юристы, судьи и другие профессионалы, задачей которых станет судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении вышеназванных преступлений в Сирии за период с марта 2011 года. Сенаторы также предложили наделить госсекретаря США правом оказывать поддержку лицам и организациям, которые разыскивают тех, кто совершал подобные преступления, собирают документы и доказательства, проводят расследования и защищают свидетелей.

«Соединенные Штаты должны возглавить мировое сообщество в усилиях, направленных на привлечение Асада

к ответственности за совершенные им военные преступления и за жестокие гонения против сирийского народа на протяжении последних шести лет», - заявил один из авторов законопроекта сенатор-демократ Бен Кардин.

Со своей стороны, сенатор-республиканец Марко Рубио, возглавляющий сенатский подкомитет по иностранным делам, заявил, что «данный законопроект является первым шагом в деле привлечения к ответственности за нарушения прав человека, допущенные в отношении безвинного гражданского населения Сирии». «Мы должны привлечь к суду тех, кто несет ответственность за варварские атаки, совершенные сирийским режимом, и систематические применение химических вооружений», - добавил Рубио.

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Фото: США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе0

Как сообщалось, в ночь на 7 апреляСША уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель десятков людей в результатехимической атаки в провинции Идлиб. В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада.

Президент РоссииВладимир Путин назвал ракетный удар СШАпо Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права.

Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США

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