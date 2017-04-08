Сирия возобновила вылеты с аэродрома, по которому нанесли удар США

Сирийские военные самолеты возобновили вылеты с авиабазы Шайрат, по которой вооруженные силы США нанесли удар в ночь на 7 апреля. Об этом сообщает правозащитная группа Syrian Observatory for Human Rights.

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По данным организации, 7 апреля с базы вылетели два бомбардировщика. Они нанесли удары по территории на востоке провинции Хомс, подконтрольной террористам из «Исламского государства».









Aizvērt Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







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Источник в правительстве США подтвердил ABC News, что с базы в Шайрате после американских ударов взлетели самолеты.

В сообщении Syrian Observatory for Human Rights утверждается, что

Сирия постаралась оперативно восстановить взлетно-посадочную полосу для совершения новых вылетов.

Собеседник ABC News отметил, что полоса не была целью американских ракет.



















Aizvērt США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







В ночь на 7 апреля американские военные корабли запустили около 60 ракет «Томагавк» по целям на военном аэродроме в Сирии, который используют войска Башара Асада. Удар стал ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, которую, как утверждает Дональд Трамп, организовали силы Асада.

Многие российские политики и чиновники раскритиковали действия США и назвали их нарушением международного права. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для атаки не было никаких оснований. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что действия США находятся «на грани боевых столкновений с Россией».

После американского удара Минобороны РФ объявило о прекращении контактов с США по предупреждению военных инцидентов между странами в Сирии.

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