ООН: Сотням тысяч детей Донбасса нужна психологическая помощь

 

Фото: TASS/Scanpix

Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях, то есть более 200 тысяч детей, нуждаются в срочной психосоциальной помощи. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

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«Мир забыл об этом «невидимом» кризисе на востоке Украины, при этом сотни тысяч детей слишком дорого за него расплачиваются, они живут в постоянном страхе и не получают адекватной поддержки», – заявила представитель ЮНИСЕФ (детского фонда ООН – ред.) в Украине Джованна Барберис.

По ее словам, в наибольшей степени страдают дети Луганской и Донецкой областей, проживающие в радиусе 15 километров от линии соприкосновения. Вспышки боевых действий и минометные обстрелы стали для них повседневной реальностью. Территория, прилегающая к линии соприкосновения, усеяна противопехотными минами и другими неразорвавшимися снарядами, говорится в сообщении.

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Отмечается, что

для многих детей дорога в школу связана с огромным риском, другим – просто некуда идти.

Семь школьных зданий были повреждены в результате эскалации конфликта в феврале-марте этого года. Всего с начала конфликта в Украине были полностью разрушены или были повреждены 740 школ.

«Родители и учителя сообщают о серьезных изменениях в поведении и психическом состоянии детей. Многие страдают от тревожного синдрома, ночного недержания мочи. Других мучают постоянные кошмары. Некоторые проявляют агрессию и нежелание идти на контакт со взрослыми», – отметили в ЮНИСЕФ.

Как сообщается, психологи и социальные работники делают все от них зависящее, но из-за недостатка финансирования помочь всем пострадавшим детям не удается.

ЮНИСЕФ призывает международное сообщество выделить 31 млн долларов на оказание необходимой поддержки детям в зоне конфликта и 5,5 млн из них на проекты по оказанию психологической помощи.

В феврале 2017 года в ЮНИСЕФ заявили, что за год число детей, нуждающихся в неотложной гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе, выросло почти вдвое – до одного миллиона.

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