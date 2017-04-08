Госсекретарь США разочарован реакцией Москвы на удар по сирийской авиабазе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: AFP/LETA

Deutsche Welle


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил разочарование реакцией российских властей на ракетный удар американских военных по аэродрому Шайрат в Сирии. Критику удара, прозвучавшую из Москвы, он назвал в пятницу, 7 апреля, «разочаровывающей, но не неожиданной».

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Такая реакция, по словам Тиллерсона, демонстрирует, что Кремль по-прежнему поддерживает правительство Башара Асада - «режим, который осуществляет такие ужасные удары по собственному народу».

В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат, которая находится в провинции Хомс на западе Сирии. В Вашингтоне полагают, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия.

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Совет безопасности России квалифицировал ракетные удары США как акт агрессии, противоречащей международному праву.

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