Лукашенко пожаловался на взятки в РФ, Путин пообещал разобраться

«Невозможно проехать на территорию России». «Без взяток нельзя ни в Питер, ни в Москву», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «Интерфакс» в Минске.

«Ну что это за отношение к белорусам? Мы везем вам товары, вы останавливаете их. Без взяток невозможно ни в Питер, ни в Москву проехать», — пожаловался Лукашенко президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Санкт-Петербурге 3 апреля. «Невозможно проехать на территорию России. Заезжаешь — гаишникам 10 тыс., сельхознадзор — 40 тыс., транспортная инспекция — 40 тыс., в Питер приезжаешь — еще 40 тыс. Мы все эти схемы вычленили», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также обратил внимание на необоснованно жесткие санкции со стороны российских контролирующих органов к целым регионам Беларуси. «Ладно, вы обнаружили на каком-то предприятии какую-то сальмонеллу или какую-то заразу, зачем вы всю Минскую область закрываете?» — возмутился Лукашенко.

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В свою очередь президент России, по словам лидера Белоруссии, пообещал разобраться и снять этот вопрос. «Будем разбираться вместе. Мы не можем платить взятки, у нас государственные предприятия — за такие взятки можно самому в тюрьму угодить», — подчеркнул Лукашенко и добавил, что стороны «договорились по спецслужбам, которые будут заниматься наведением порядка на границе».

Переговоры глав России и Белоруссии прошли в Санкт-Петербурге 3 апреля. Накануне встречи представители двух стран заявляли, что темой для обсуждения станут вопросы нефтегазовых отношений. Через несколько дней после встречи Лукашенко признал, что российское руководство не готово к созданию настоящего Союзного государства Белоруссии и России.

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