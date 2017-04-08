Химическая атака в Сирии: Пентагон подозревает РФ

 

Фото: AP/Scanpix

Министерство обороны США проверяет обстоятельства химической атаки в сирийской провинции Идлиб и выясняет возможную причастность России к ее подготовке или проведению. Об этом сообщил чиновник из руководства Пентагона.

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В частности, он допустил, что во время химической атаки в Идлибе у сирийского режима были помощники.

«Как минимум, россиянам не удалось обуздать деятельность сирийского режима», - отметил чиновник на условиях анонимности.

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Собеседник добавил, что США сейчас

не могут говорить открыто о соучастии России, однако тщательно изучают данные о возможной помощи Москвы в организации химической атаки.

Химическая атака в Сирии

Фото: Химическая атака в Сирии0

В свою очередь еще один высокопоставленный американский военнослужащий отметил, что российские военные были тесно вовлечены в деятельность на сирийской базе Шайрат, которая стала мишенью ракет США.

Впрочем, собеседник

не смог ответить на вопрос, могли ли российские силы точно знать о том, что на борту сирийских самолетов было химическое оружие.

Как сообщалось, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб. В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада.

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Фото: США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе0

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за химическую атаку лежит на Иране и России, а не только на правительстве Сирии. Об этом она сказала во время заседания в Совбезе ООН.

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