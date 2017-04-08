Глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию из-за ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Россию, назначенный на 10 апреля.
«Развитие событий в Сирии полностью изменили ситуацию», — сказано в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте МИДа. В тексте отмечается, что Россия «продолжает поддерживать режим Асада даже после применения химического оружия к мирным жителям».
«Я не приеду в Москву в понедельник, 10 апреля.
Мой приоритет — переговоры с партнерами по «Большой семерке» о Сирии и российской поддержке Асада», — написал Джонсон в твиттере.
Визит Бориса Джонсона, возглавившего британский МИД летом 2016 года, должен был приехать в Москву конце марта, однако визит был перенесен на неопределенный срок из-за изменения сроков встречи министров иностранных дел стран НАТО.
Последний официальный визит министра иностранных дел Великобритании в Россию состоялся в мае 2012 года.Еще по этой теме