Глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию из-за ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Россию, назначенный на 10 апреля.

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«Развитие событий в Сирии полностью изменили ситуацию», — сказано в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте МИДа. В тексте отмечается, что Россия «продолжает поддерживать режим Асада даже после применения химического оружия к мирным жителям».

«Я не приеду в Москву в понедельник, 10 апреля.

Мой приоритет — переговоры с партнерами по «Большой семерке» о Сирии и российской поддержке Асада», — написал Джонсон в твиттере.

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Визит Бориса Джонсона, возглавившего британский МИД летом 2016 года, должен был приехать в Москву конце марта, однако визит был перенесен на неопределенный срок из-за изменения сроков встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Последний официальный визит министра иностранных дел Великобритании в Россию состоялся в мае 2012 года.

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