Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2017 год. Соответствующий указ №103/2017 от 8 апреля 2017 года опубликован на сайте главы государства.

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«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач сотрудничества Украины с организацией Североатлантического договора, для выполнения решений, принятых во время заседания комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств (9 июля 2016 года, г. Варшава, Польша), а также в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2017 год», – говорится в документе.

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Также Порошенко поручил Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины, профильным министерствам и другим центральным органам исполнительной власти обеспечить информирование общественности о ходе и результатах выполнения программы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Петр Порошенко заявил, что только НАТО может остановить российскую агрессию.

По его мнению, нынешняя Россия представляет собой глобальную опасность.

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