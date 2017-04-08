Страшное видео из Стокгольма: за секунду до того, как грузовик въехал в толпу

 

Фото: AFP/LETA

В центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, грузовик въехал в толпу на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан. По последним данным, погибли четверо и пострадали как минимум 15 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. В социальных сетях распространяется видео, снятое непосредственно перед терактом на камеру видеонаблюдения в одном из местных магазинов.

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Ни о чем не подозревающие пешеходы спокойно прогуливаются по улице.

Несколько мгновений спустя люди в панике бросаются в разные стороны, пытаясь укрыться от несущегося на них на огромной скорости грузовика.

Видео

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Как уже сообщал Русский TVNET, вчера в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере четырех человек. Еще 15 ранены.

В Стокгольме в толпу врезался грузовик

Фото: В Стокгольме в толпу врезался грузовик0

Вчера же, сразу после трагического происшествия находящиеся в Стокгольме латвийцы рассказали об обстановке в центре столицы Швеции.

По словам латвийки Мары Страутмане, в момент, когда грузовик начал приближаться к торговому центру, все люди стали бежать кто куда, а вокруг разлетались различные предметы.

Сама женщина в тот момент находилась на главной пешеходной улице и направлялась в сторону старого города. «Я услышала необычный шум за спиной, люди разбегались каждый в свою сторону, вокруг разлетались всевозможные предметы.

Люди моментально начали забегать в магазин и все друг другу помогали спрятаться» рассказывает очевидец.

В связи с терактом в Стокгольме задержали 39-летнего гражданина Узбекистана, сообщает газета Aftonbladet. SVT со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ларса Байстрома подтверждает: там считают, что, скорее всего, задержали водителя грузовика.

Судя по публикации Aftonbladet, личность предполагаемого террориста установлена. Газета сообщает, что на его странице в Facebook были опубликованы пропагандистские фильмы «Исламского государства»*, а также фото окровавленных людей, которые пострадали после взрыва на Бостонском марафоне в США.

Как сообщает посол Латвии в Швеции Гинтс Егерманис, после вчерашнего теракта ситуация в Стокгольме спокойная, хотя еще и не везде возобновилось движение междугородних автобусов. Люди с пониманием относятся к ситуации и относятся спокойно к задержке внутренних рейсов.

Посол рассказал агентсву LETA, что в посольство поступило несколько звонков, но их былоне больше, чем в обычные дни. Некоторые интересовались возможностями добраться до аэропорта, а одного человека заботила безопасность живущих в Стокгольме родственников.

Егерманис добавил, что информации о пострадавших среди жителей Латвии пока нет.

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