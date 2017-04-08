На трех станциях московского метро поймали людей со следами взрывчатки на руках и одежде

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Пятерых человек со следами взрывчатых веществ на одежде и руках выявили в рамках усиления мер безопасности на трех станциях Московского метрополитена, сообщает РИАМО со ссылкой на Life.

«На трех станциях московского метро при прохождении проверочных мероприятий были пойманы пять пассажиров со следами взрывчатых веществ на руках. Все они – выходцы из Киргизии и Казахстана», – говорится в сообщении. Их поймали на станциях «Таганская», «Каховская» и «Коломенская», подчеркивается в материале.

Как уточняется в сообщении, пары и частицы нитроглицерина и тетрила, которые используются как ингредиенты при создании самодельных взрывных устройств, удалось обнаружить на руках и одежде пассажиров с помощью специальных приборов. На данный момент выясняют, откуда у подозрительных лиц на руках оказались следы взрывчатых веществ.

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Как уже сообщал Русский TVNET, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля погибло 14 человек, нексолько десятков получили ранения.

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