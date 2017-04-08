Коллекторы избили 11-летнего инвалида из-за долга в 5000 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Francisco Osorio

В российском Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как коллекторы избили 11-летнего мальчика-инвалида.

На сайте СКР по Свердловской области сообщается, что трое сотрудников коллекторского агентства в Екатеринбурге применили насилие в отношении ученика пятого класса коррекционной школы. Мужчины избили мальчика в лифте дома, где тот проживает вместе с мамой, от которой коллекторы требуют вернуть долг в размере 300 тысяч рублей (4953 евро).

Женщина утверждает, что денежного долга за ней не числится.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Виновным грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все подробности произошедшего. Насколько серьёзно пострадал мальчик, не уточняется.

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