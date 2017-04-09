В Подмосковье задержали «ховринского маньяка»

 

Фото: Скриншот видео

Задержан маньяк, совершивший нападение на двух девочек на Петрозаводской и Зеленоградской улицах в Москве.

Предполагаемого насильника задержали по месту проживания. В операции участвовали многочисленные подразделения: УВД по САО, УУР ГУ МВД России по городу Москве, ГУУР МВД России и УМВД России по Истринскому району, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как ранее сообщал Topnews, в начале апреля мужчина совершил за день целых два преступления с разницей всего в один час. В три часа дня он зашёл в подъезд следом за несовершеннолетней девочкой, после чего начал душить её и попытался изнасиловать. К счастью, девочке удалось вырваться и сбежать.

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К сожалению, второй эпизод закончился намного печальнее.

Мужчина нанёс удар ногой в лицо 13-летней Марие С., после чего изнасиловал девочку и скрылся с места преступления.

АГН «Москва» передает, что жертва уверенно опознала нападавшего на нее - это оказался 33-летний житель Домодедово.

Во время допроса Мужчина заявил, что не помнит, когда и зачем напал на девочек, потому что был сильно пьян.

Сообщается, что Преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних он совершал не только в области, но и на севере столицы. Поэтому дело возбудило ГСУ СКР по Москве. Статья - «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.

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