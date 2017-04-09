Лавров обсудил с Тиллерсоном ракетные удары США по сирийским войскам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: AP/Scanpix

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу вечером провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Главной темой беседы глав внешнеполитических ведомств стали американские ракетные удары по аэродрому вооруженных сил Сирии. В российском МИДе отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности», - говорится в заявлении министерства (цитата по ТАСС).

Глава МИД РФ также отметил, что утверждения о применении сирийскими войсками не соответствуют действительности. Он заявил Тиллерсону, что «вся эта история» требует «тщательного, беспристрастного и профессионального установления фактов».

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Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США

Фото: Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США0

В завершение беседы Лавров и Тиллерсон условились продолжить рассмотрение ситуации в Сирии при личной встрече, которая состоится на грядущей неделе.

Удар по сирийскому аэродрому, с которого, как считает Пентагон, взлетел самолет с химическими боеприпасами, был нанесен в ночь на минувшую пятницу. На заседании Совбеза РФ с участием президента Владимира Путина эту атаку охарактеризовали как акт агрессии, а премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что разгром сирийской базы поставил США «на грань боевых столкновений с Россией».

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Фото: США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе0

Отметим, что США в настоящее время прорабатывают версию о том, что Россия могла быть причастна к химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли по меньшей мере 80 человек. По информации телеканала CNN, Пентагон ищет доказательства того, что РФ могла либо знать о готовящейся химической атаке под руководством Асада, либо непосредственно принимала участие в атаке.

Тиллерсон должен посетить Москву 11-12 апреля. Это будет его первый визит в страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.

В МИД РФ, в Кремле и посольстве США ранее дали понять, что об отмене визита речи не идет.

Между тем глава МИД Великобритании Борис Джонсон свой визит в Россию, намеченный на 10 апреля, отменил. «Развитие ситуации в Сирии фундаментально изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими (союзниками) в преддверии встречи G7 (на уровне глав МИД) 10-11 апреля - с целью организовать скоординированную международную поддержку режиму прекращения огня и интенсивному политическому процессу», - объяснил Джонсон.

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