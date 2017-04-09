В Москве столкнулись поезда: более 30 пострадавших

 

Столкновение поездов в Москве. Фото: Maxim Shemetov/REUTERS/Scanpix

 

В субботу вечером на западе Москвы произошло столкновение электрички и поезда дальнего следования.

По данным главы МЧС РФ Владимира Пучкова, который прибыл к месту ЧП,в результате крушения поездов пострадали 20 человек; госпитализированы 12, состояние половины из них тяжелое.

Среди пострадавших, по данным министра, есть иностранцы. Агентство ТАСС передает, что число раненых выросло до 31.

Среди пострадавших есть дети.

Реклама

Тем не менее шесть пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Аварию не обошел вниманием президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента. Мэр Москвы Сергей Собянин по телефону проинформировал президента о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии.

Видео

В свою очередь,

источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что после столкновения два вагона электрички оказались разрушены.

От трагических последствий спасло то обстоятельство, что авария произошла на малом ходу, а электричка была пустой.

Собеседник агентства пояснил, что поезд «Москва - Брест» врезался в пригородную электричку неподалеку от вокзала, когда состав еще не успел набрать скорость. Локомотив поезда поврежден, один из вагонов электрички частично сошел с рельсов.

Facebook

Другой источник в службах транспортного надзора заявил, что

столкновение, по предварительным данным, спровоцировал мужчина, переходивший пути в неположенном месте.

«Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, начал переходить пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва-Брест», - уточнил он.

По неофициальной информации, один из машинистов отправлен в больницу в тяжелом состоянии. О характере его травм данных нет.

В поезде «Москва - Брест» могло находиться около 800 пассажиров.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 57900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 250000 EUR

reklama.vesti.lv

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов Showbiz

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

30-летняя сторонница всего натурального умерла от куркумы Wo&Men

30-летняя сторонница всего натурального умерла от куркумы

Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери Showbiz

Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери

Андерсон вернулась! Провокационные фото в рекламе нижнего белья Wo&Men

Андерсон вернулась! Провокационные фото в рекламе нижнего белья

Названы лучшие игры 2016 года по версии BAFTA Hi-Tech

Названы лучшие игры 2016 года по версии BAFTA

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 