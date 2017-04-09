В Москве столкнулись поезда: более 30 пострадавших

В субботу вечером на западе Москвы произошло столкновение электрички и поезда дальнего следования.

По данным главы МЧС РФ Владимира Пучкова, который прибыл к месту ЧП,в результате крушения поездов пострадали 20 человек; госпитализированы 12, состояние половины из них тяжелое.

Среди пострадавших, по данным министра, есть иностранцы. Агентство ТАСС передает, что число раненых выросло до 31.

Среди пострадавших есть дети.

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Тем не менее шесть пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Аварию не обошел вниманием президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента. Мэр Москвы Сергей Собянин по телефону проинформировал президента о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии.

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В свою очередь,

источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что после столкновения два вагона электрички оказались разрушены.

От трагических последствий спасло то обстоятельство, что авария произошла на малом ходу, а электричка была пустой.

Собеседник агентства пояснил, что поезд «Москва - Брест» врезался в пригородную электричку неподалеку от вокзала, когда состав еще не успел набрать скорость. Локомотив поезда поврежден, один из вагонов электрички частично сошел с рельсов.

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Другой источник в службах транспортного надзора заявил, что

столкновение, по предварительным данным, спровоцировал мужчина, переходивший пути в неположенном месте.

«Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, начал переходить пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва-Брест», - уточнил он.

По неофициальной информации, один из машинистов отправлен в больницу в тяжелом состоянии. О характере его травм данных нет.

В поезде «Москва - Брест» могло находиться около 800 пассажиров.