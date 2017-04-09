Во Флориде открыли стрельбу в фитнес-клубе, есть жертвы

 

Фото: AP/Scanpix

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в фитнес-клубе Equinox на территории торгового центра Merrick Park близ Майами, штата Флорида. Ему удалось ранить двух человек, после чего он сам скончался от огнестрельного ранения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, стрельба произошла в результате спора между бывшим сотрудником и менеджером фитнес-клуба.

Согласно имеющимся сведениям, инцидент длился около 15 минут. Фитнес-клуб соседствует с зоной предприятий общественного питания ТЦ. Его посетители подняли панику, одни бросились подальше от места стрельбы, другие пытались укрыться под столами и за стойками.

Реклама

Как сообщил CNN представитель пожарной службы,

пострадавшие были доставлены в больницу вертолетом.

В полиции пока не уточняют, был ли стрелок убит правоохранителями или свел счеты с жизнью.

По факту инцидента проводится расследование, в настоящее время угрозы для людей нет, добавили в полиции. Население обещают уведомлять по мере появления новой информации.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 200000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 57900 EUR

reklama.vesti.lv

30-летняя сторонница всего натурального умерла от куркумы Wo&Men

30-летняя сторонница всего натурального умерла от куркумы

Пластика или фотошоп? Анна Семенович стала неузнаваемой Showbiz

Пластика или фотошоп? Анна Семенович стала неузнаваемой

Названы лучшие игры 2016 года по версии BAFTA Hi-Tech

Названы лучшие игры 2016 года по версии BAFTA

Ищут добровольцев валяться на кровати 2 месяца за 16 тыс $ Hi-Tech

Ищут добровольцев валяться на кровати 2 месяца за 16 тыс $

Subaru рассекретила универсал Outback 2018 Hi-Tech

Subaru рассекретила универсал Outback 2018

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 