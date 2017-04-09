Во Флориде открыли стрельбу в фитнес-клубе, есть жертвы

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в фитнес-клубе Equinox на территории торгового центра Merrick Park близ Майами, штата Флорида. Ему удалось ранить двух человек, после чего он сам скончался от огнестрельного ранения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, стрельба произошла в результате спора между бывшим сотрудником и менеджером фитнес-клуба.

Согласно имеющимся сведениям, инцидент длился около 15 минут. Фитнес-клуб соседствует с зоной предприятий общественного питания ТЦ. Его посетители подняли панику, одни бросились подальше от места стрельбы, другие пытались укрыться под столами и за стойками.

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Как сообщил CNN представитель пожарной службы,

пострадавшие были доставлены в больницу вертолетом.

В полиции пока не уточняют, был ли стрелок убит правоохранителями или свел счеты с жизнью.

По факту инцидента проводится расследование, в настоящее время угрозы для людей нет, добавили в полиции. Население обещают уведомлять по мере появления новой информации.