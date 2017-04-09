Россия объяснила странные контейнеры на авиабазе

В Сирии российские журналисты побывали на авиабазе Шайрат. Там военные и персонал оперативно провели ремонтные работы.

В СМИ России заявили, что емкости, которые ранее блогеры приняли за бочки для хранения химического оружия, это бомбовые контейнеры.

Как сообщалось, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб.

В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада.

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Aizvērt Химическая атака в Сирии AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за химическую атаку лежит на Иране и России, а не только на правительстве Сирии. Об этом она сказала во время заседания в Совбезе ООН.



















Aizvērt США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии заработала база Шайрат.









Aizvērt Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







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