Россия объяснила странные контейнеры на авиабазе

 

Фото: AP/Scanpix

В Сирии российские журналисты побывали на авиабазе Шайрат. Там военные и персонал оперативно провели ремонтные работы.

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В СМИ России заявили, что емкости, которые ранее блогеры приняли за бочки для хранения химического оружия, это бомбовые контейнеры.

Как сообщалось, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб.

В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада.

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Химическая атака в Сирии

Фото: Химическая атака в Сирии0

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за химическую атаку лежит на Иране и России, а не только на правительстве Сирии. Об этом она сказала во время заседания в Совбезе ООН.

США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Фото: США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе0

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии заработала база Шайрат.

Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США

Фото: Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США0

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