В Стокгольме искали 11-летнюю девочку: она погибла во время теракта

Девочка одиннадцати лет, которую разыскивала ее семья после теракта в Стокгольме, оказалась среди погибших в результате происшедшего, сообщила шведская газета Expressen.

Об этом узнали сегодня в середине дня", — сказала изданию родственница матери погибшeго ребенка, сообщает РИА Новости.

Девочка пропала в пятницу, когда возвращалась из школы обычной дорогой. Именно на этом пути и совершил свой смертельный «заезд» террорист за рулем грузовика.

Родные искали девочку и писали объявления о ней в социальных сетях.

Реклама































































Aizvērt В Стокгольме в толпу врезался грузовик AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







Сообщений о личности других погибших пока нет. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Еще по этой теме