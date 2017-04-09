В Стокгольме искали 11-летнюю девочку: она погибла во время теракта

Девочка одиннадцати лет, которую разыскивала ее семья после теракта в Стокгольме, оказалась среди погибших в результате происшедшего, сообщила шведская газета Expressen.
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Об этом узнали сегодня в середине дня", — сказала изданию родственница матери погибшeго ребенка, сообщает РИА Новости.
Девочка пропала в пятницу, когда возвращалась из школы обычной дорогой. Именно на этом пути и совершил свой смертельный «заезд» террорист за рулем грузовика.
Родные искали девочку и писали объявления о ней в социальных сетях.
Сообщений о личности других погибших пока нет. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.Еще по этой теме