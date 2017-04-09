В Египте прогремели взрывы возле коптского храма: 25 погибших

В египетском городе Танта прогремел взрыв возле коптского храма, где шло христианское богослужение в честь Вербного воскресенья. Погибли минимум 25 человек, еще 40 ранены, сообщают местные СМИ.

Взрыв произошел внутри храма Мар Гиргис во время службы по случаю Вербного воскресенья. Как отмечается, около 10% населения Танты составляют христиане.

Подробности произошедшего уточняются.

Реклама

Спустя некоторое время еще один взрыв прогремел возле полицейского участка в Танте. О количестве жертв пока не сообщается.