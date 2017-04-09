Между Одессой и Стамбулом пустили пассажирский паром

Между Черноморском (порт под Одессой) и Хайдарпашей (вокзал на азиатской стороне Стамбула) налажено прямое пассажирское паромное сообщение. Об этом сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Турецкая Республика и Украина становятся ближе - сегодня начато прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой - 90% наполняемость», - написал он в Твиттер.

На сайте Укрферри также приводится расписание парома. Он будет ходить дважды в неделю - вторник и пятницу. В среднем переход из Черноморска до Хайдарпаши будет составлять до 27 часов.