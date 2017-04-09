Сирийский президент Башар Асад прокомментировал ракетный удар США по аэродрому, с которого, по данным Пентагона, вылетел самолет с химическими боеприпасами, которые использовались при ударе в провинции Идлиб.

Асад заявил, что США пытались поддержать моральный дух бандформирований, которые поддерживают.

Комментарии Асада опубликованы в отчете о его разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани на сайте государственного информагентства SANA.

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Aizvērt США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







Асад «подчеркнул, что Соединенные Штаты не смогли достичь своей цели путем данной агрессии, которая была попыткой поднять моральный дух бандформирований, поддерживаемых Вашингтоном, особенно после успехов сирийской армии», сообщает агентство.

Президент подтвердил, что народ и армия полны решимости покончить с терроризмом на каждой пяди сирийской земли.

Асад вновь добавил, что действующие в Сирии террористические организации в стране поддерживают «некоторые западные и региональные государства».









Aizvērt Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







Рухани во время разговора отметил, что США грубо нарушили сирийский суверенитет и принципы международной законности, подтвердив, что Тегеран выступает на стороне Дамаска в его борьбе с терроризмом.

В воскресенье британская газета The Sunday Times сообщила, что во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада, в частности химической атаки в Идлибе, жертвами которой стали десятки мирных жителей.

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