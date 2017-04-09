Германия: автомобиль влетел в ратушу

 

Фото: Скриншот youtube.com

В воскресенье утром в ратушу небольшого немецкого города Ферден (федеральная земля Нижняя Саксония) недалеко от Бремена влетел грузовик. По предварительной оценке, речь о попытке теракта не идет, сообщил представитель полиции. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Kreiszeitung.

«Террористический акт мы исключаем», - отметил представитель правоохранительных органов. Мотивы действий 47-летнего мужчины выясняются, он задержан. По всей видимости, его акция была направлена против городских властей.

После того, как мужчина въехал в фойе ратуши, вспыхнул огонь, который перекинулся на несколько помещений на первом этаже здания.

Пожарные смогли потушить возгорание лишь спустя полтора часа. Ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.

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«47-летний подозреваемый без сопротивления сдался полиции на месте преступления. Мотивы его действий пока неясны, но скорее всего связаны с личным делом», - отметили в полиции.


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