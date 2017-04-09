Жертвами теракта в Александрии стали 11 человек

При взрыве у кафедрального собора Святого Марка в египетской Александрии погибли 11 человек, еще 35 пострадали, сообщает AFP со ссылкой на Минздрав Египта.

По информации телеканала eXtranews, боевик-смертник попытался войти в храм, но был остановлен полицейским, у которого вид незнакомца вызвал подозрение. В результате взрывное устройство было приведено в действие у входа в кафедральный собор. Среди погибших много правоохранителей.

СМИ допускают, что боевик мог планировать покушение на находившегося в церкви коптского патриарха Теодора Второго (Тавадроса II), который проводил в храме там праздничную службу по случаю Вербного воскресенья.

Священнослужитель успел покинуть здание до взрыва и не пострадал.

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Тем временем число жертв взрыва в церкви египетского города Танта возросло до 30, передает телеканал «Аль-Маядин». Силы безопасности Египта смогли задержать подозреваемого в причастности к взрыву. По имеющейся информации, мужчина находился рядом с церковью. Он отправлен в полицейское управление, проводится допрос.

Напомним, два взрыва прогремело в египетском Танте. Первый - возле коптского храма, где шло христианское богослужение в честь Вербного воскресенья. Второй - возле полицейского участка. По последним данным, погибли не менее 30 человек, более 40 ранены.

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