При взрыве газа в жилом доме в России погибли два человека

 

Ilustratīvs foto. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Два человека погибли при взрыве бытового газа в одном из жилых домов города Таганрога. СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по данному факту.

ЧП случилось в одной из квартир на 5 этаже 5-этажного жилого дома в Таганроге. Произошел хлопок, предположительно из-за утечки бытового газа, в результате которого два человека погибли, еще двое были госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Расследование уголовного дела продолжается.


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