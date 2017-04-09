СМИ: Тиллерсон едет в Москву с ультиматумом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: REUTERS/Scanpix

В ходе предстоящего на будущей неделе визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада, утверждает британская The Sunday Times.

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В другой статье на сайте ST обвинения подтверждает министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Накануне глава МИД страны Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон донесет «единую позицию» стран G7.

Визит нового главы Госдепа намечен на 11 и 12 апреля. Он пройдет на фоне резкого обострения ситуации вокруг Сирии, сообщает Newsru.com.

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По данным СМИ, США в настоящее время прорабатывают версию о том, что Россия могла быть причастна к химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли по меньшей мере 80 человек.

По информации телеканала CNN,

Пентагон ищет доказательства того, что РФ могла либо знать о готовящейся химической атаке под руководством Асада,

либо непосредственно принимала участие в атаке.

Накануне Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров обсуждали самый резонансный ответ США на эту атаку: ракетный удар по сирийскому аэродрому, откуда, по данным Пентагона, вылетел самолет с химическими боеприпасами.

По данным The Sunday Times, Тиллерсон предъявит в Москве доказательства того, что «Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин», цитирует публикацию ТАСС.

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