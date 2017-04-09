В Сомали боевики взорвали автомобиль у военной базы, погибли мирные жители

Теракт произошел у военной базы в столице Сомали Могадишо, погибли не менее четырех человек.
Как передает Reuters, террористы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным властей, целью атаки была машина, в которой находились высокопоставленные военные.
Однако они успели покинуть это место за минуту до взрыва.
В результате пострадал микроавтобус, в котором находились мирные жители.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Аш-Шабааб».Еще по этой теме