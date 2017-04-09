В Сомали боевики взорвали автомобиль у военной базы, погибли мирные жители

 

Фото: AP/Scanpix

Теракт произошел у военной базы в столице Сомали Могадишо, погибли не менее четырех человек.

Как передает Reuters, террористы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным властей, целью атаки была машина, в которой находились высокопоставленные военные.

Однако они успели покинуть это место за минуту до взрыва.

В результате пострадал микроавтобус, в котором находились мирные жители.

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Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Аш-Шабааб».

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