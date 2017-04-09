Тысячи голландцев вступились за избитых геев

В Нидерландах прошли демонстрации в поддержку гей-пары, подвергшейся на прошлой неделе нападению за то, что держались на людях за руки. Пять подростков, совершивших нападение, сдались полиции и предстали перед судьей.

Массовые акции состоялись в Арнеме, где произошел инцидент, а также в Гааге и Эйндховене. В Арнеме на улицы вышли около двух с половиной тысяч человек с флагами цветов радуги.

«Вы буквально вытащили нас из этой ужасной недели», - сказал один из потерпевших,

Яспер Верн-Севратан, благодаря людей, пришедших поддержать их.

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Его партнер Ронни Севратан-Верн, которому выбили зубы ударом болтореза, не смог сдержать слез.

Многие голландцы, протестуя против гомофобии и выражая солидарность с жертвами избиения, разместили в соцсетях собственные фото, на которых они держатся за руки. Сделались популярны хэштеги #handinhand и #allemannenhandinhand (все держимся за руки).