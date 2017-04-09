Полиция Швеции: Исполнителю теракта в Стокгольме отказали в убежище

 

Фото: ODD ANDERSEN / AFP

Этническому узбеку, подозреваемому в совершении теракта в Стокгольме, было отказано в получении убежища в Швеции. Об этом заявили в полиции страны, сославшись на Государственное миграционное управление Швеции, передает DW.

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Как уточняется, в 2016 году управление по миграции приняло решение о депортации мужчины, которого теперь подозревают в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля.

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Примечательно, что

выдворить его из Швеции не получилось, так как выяснилось, что он не проживает по указанному им адресу. Мужчина был объявлен в розыск.

В Стокгольме в толпу врезался грузовик

Фото: В Стокгольме в толпу врезался грузовик0

Как позднее установило следствие, мужчина разделял идеи, пропагандируемые «Исламским государством» (ИГ, группировка запрещена в России). В настоящий момент следователи занимаются поиском его возможных сообщников и активно сотрудничают с Интерполом и Европолом.

7 апреля грузовик врезался в толку людей в Стокгольме. В результате теракта погибли 4 человека — два гражданина Швеции, британец и бельгийка. Десять пострадавших продолжают оставаться в больнице, у четырех из них — тяжелые ранения.

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