Маккейн: Трамп отчасти виновен в химатаке в Сирии

Джон Маккейн
 

Джон Маккейн. Фото: AP/Scanpix

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в эфире CBS заявил, что администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.

Маккейн считает, что к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.

«Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он (Белый дом)»,

− отметил сенатор.

Реклама

Напомним, в конце марта Вашингтон заявил, что больше не сосредоточен на вопросе устранения Асада от власти.

Кроме того, Маккейн полагает, что США не должны выбирать главный приоритет в Сирии из двух − борьба с террористами или политическое урегулирование, − а должны решать обе проблемы одновременно.

В то же время он поддержал решение Трампа нанести удар по Сирии.

«То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет»,

− заявил сенатор.

Напомним, США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии в ночь на 7 апреля. Ранее Вашингтон обвинил сирийское правительство в применении химического оружия в Идлибе.

Еще по этой теме
Трамп о химатаке: Асад перешел красную линию

Трамп о химатаке: Асад перешел красную линию

СМИ сообщили о второй химатаке в Сирии

СМИ сообщили о второй химатаке в Сирии

СМИ: Трамп рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Идлибе

СМИ: Трамп рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Идлибе


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 57900 EUR

reklama.vesti.lv

Новая прическа вместо ботокса: Нетребко помолодела на глазах Wo&Men

Новая прическа вместо ботокса: Нетребко помолодела на глазах

Фото: на Кипсале прошла автомобильная выставка Hi-Tech

Фото: на Кипсале прошла автомобильная выставка

Обычная жизнь порнозвезды: домашние любимцы и немного обнаженки Showbiz

Обычная жизнь порнозвезды: домашние любимцы и немного обнаженки

Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми Wo&Men

Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми

Так взрываются звезды при столкновении Hi-Tech

Так взрываются звезды при столкновении

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕРВИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕРВИ ...
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 