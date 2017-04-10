Маккейн: Трамп отчасти виновен в химатаке в Сирии

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в эфире CBS заявил, что администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.

Маккейн считает, что к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.

«Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он (Белый дом)»,

− отметил сенатор.

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Напомним, в конце марта Вашингтон заявил, что больше не сосредоточен на вопросе устранения Асада от власти.

Кроме того, Маккейн полагает, что США не должны выбирать главный приоритет в Сирии из двух − борьба с террористами или политическое урегулирование, − а должны решать обе проблемы одновременно.

В то же время он поддержал решение Трампа нанести удар по Сирии.

«То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет»,

− заявил сенатор.

Напомним, США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии в ночь на 7 апреля. Ранее Вашингтон обвинил сирийское правительство в применении химического оружия в Идлибе.

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