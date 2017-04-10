Хакеры включили в Далласе все аварийные сирены

В США в городе Даллас в ночь на 9 апреля внезапно включились все сирены, предупреждающие о чрезвычайном событии. Как сообщает CNN со ссылкой на мэрию города, это произошло в результате хакерской атаки.

Это произошло около 23:40, когда большинство людей уже спало. В результате, в городе начались переполох и паника, Аварийный службы получили тысячи звонков.

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Отключить все 156 аварийных сирен города удалось лишь в 1:20