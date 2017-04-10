Американский авианосец «Карл Винсон» форсированно продвигается к Корее

США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Корабли, среди которых также два эксминца и крейсер, изменили план захода в Австралию и сейчас направляются к Корейскому полуострову, сообщает Ренхап.

Переброска выглядит необычной, так как «Карл Винсон» побывал в Южной Корее менее месяца назад.

В Пхеньяне со своей стороны ранее заявляли об американской угрозе, поскольку Пентагон сохраняет присутствие более 28 тыс. военных в Южной Корее.

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Днем ранее сообщалось, что к Корейскому полуострову выдвинется ударная группа американских Военно-морских сил (ВМС) с атомным авианосцем во главе. Президент США Дональд Трамп обещал разобраться с ситуацией вокруг КНДР любыми доступными способами.

Представитель минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюна отмечал, что США серьезно изменили свое отношение к ситуации на Корейском полуострове.



С 2006 года Северная Корея вопреки резолюциям ООН провела пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков.

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