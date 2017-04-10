Тиллерсон обвинил Россию в преступном бездействии в Сирии

Жертва атаки
 

Жертва атаки. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


По словам главы Госдепартамента США, Москва не выполнила соглашение по уничтожению в Сирии химоружия, что привело к гибели людей в результате газовой атаки.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в бездействии, которое способствовало газовой атаке в Хан-Шейхуне. Москва не выполнила соглашение 2013 года по уничтожению в Сирии запасов химического оружия, заявил он в воскресенье, 9 апреля, в эфире американского телеканала CBS News.

По словам Тиллерсона, результатом того, что Россия не выполнила своего обязательства стать гарантом уничтожения химоружия, стало убийство большого числа детей и невинных людей.

Реклама

Химическая атака в Сирии

Фото: Химическая атака в Сирии0

В то же время глава Госдепартамента США подчеркнул, что у Вашингтона нет доказательств причастности России к атаке с использованием газа зарина в Хан-Шейхуне. «У нас нет никакой информации, которая позволила бы предположить, что Россия участвовала в атаке с использованием химического оружия», - указал Рекс Тиллерсон, добавив, что это не означает, что Россия не виновата.

В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат, которая находится в провинции Хомс на западе Сирии. В Вашингтоне полагают, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия.

Еще по этой теме
Химическая атака в Сирии: Пентагон подозревает РФ

Химическая атака в Сирии: Пентагон подозревает РФ

Во время химической атаки сириец потерял 25 родственников, в том числе жену и детей

Во время химической атаки сириец потерял 25 родственников, в том числе жену и детей

Эрдоган обсудил с Путиным одну из самых смертоносных химических атак в Сирии

Эрдоган обсудил с Путиным одну из самых смертоносных химических атак в Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 155000 EUR

reklama.vesti.lv

Обычная жизнь порнозвезды: домашние любимцы и немного обнаженки Showbiz

Обычная жизнь порнозвезды: домашние любимцы и немного обнаженки

Новая прическа вместо ботокса: Нетребко помолодела на глазах Wo&Men

Новая прическа вместо ботокса: Нетребко помолодела на глазах

Subaru рассекретила универсал Outback 2018 Hi-Tech

Subaru рассекретила универсал Outback 2018

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов Showbiz

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми Wo&Men

Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
BIZNESA ASISTENTE/-S
BIZNESA ASISTENTE/-S
BUSINESS ASSISTANT
BUSINESS ASSISTANT
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 