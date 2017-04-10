Тиллерсон обвинил Россию в преступном бездействии в Сирии

По словам главы Госдепартамента США, Москва не выполнила соглашение по уничтожению в Сирии химоружия, что привело к гибели людей в результате газовой атаки.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в бездействии, которое способствовало газовой атаке в Хан-Шейхуне. Москва не выполнила соглашение 2013 года по уничтожению в Сирии запасов химического оружия, заявил он в воскресенье, 9 апреля, в эфире американского телеканала CBS News.

По словам Тиллерсона, результатом того, что Россия не выполнила своего обязательства стать гарантом уничтожения химоружия, стало убийство большого числа детей и невинных людей.

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Aizvērt Химическая атака в Сирии AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







В то же время глава Госдепартамента США подчеркнул, что у Вашингтона нет доказательств причастности России к атаке с использованием газа зарина в Хан-Шейхуне. «У нас нет никакой информации, которая позволила бы предположить, что Россия участвовала в атаке с использованием химического оружия», - указал Рекс Тиллерсон, добавив, что это не означает, что Россия не виновата.

В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат, которая находится в провинции Хомс на западе Сирии. В Вашингтоне полагают, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия.

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