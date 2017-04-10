Британец обнаружил в танке Т-54 золотые слитки стоимостью 2,5 млн долларов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Британский коллекционер Ник Мид нашел в советском танке Т-54 пять золотых слитков стоимостью два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов), сообщает The Sun.

55-летний Мид приобрел танк на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. Слитки были обнаружены коллекционером в топливном баке, когда он осматривал танк вместе с механиком Тоддом Чемберленом.

Мужчины вызвали полицию, так как не знали, что делать с находкой. Полицейские изъяли золото, выдав расписку. «Даже если я не получу назад золото, у меня останется прекрасный танк», - сказал по этому поводу британец.

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Как выяснилось, купленный Т-54 принадлежал Вооруженным силам Ирака и принимал участие в войне в Персидском заливе 1990-1991 годов. Танк был захвачен войсками международной коалиции и доставлен в Великобританию.

По версии коллекционера, иракские военные спрятали в отсек для топлива золото, похищенное в Кувейте.

Как отмечает ТАСС, с 1959-го по 1968 год СССР поставил Багдаду около 300 средних танков Т-54. Эти машины участвовали в Арабо-израильской войне 1973 года, в Ирано-иракской войне 1980-1988 годов, а также в Войне в заливе.

В коллекции фермера из английского графства Нортгемптоншир не менее 150 единиц техники. Все желающие могут за деньги покататься по полям на боевой технике Ника Мида.


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