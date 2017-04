Британец обнаружил в танке Т-54 золотые слитки стоимостью 2,5 млн долларов

55-летний Мид приобрел танк на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. Слитки были обнаружены коллекционером в топливном баке, когда он осматривал танк вместе с механиком Тоддом Чемберленом.

Мужчины вызвали полицию, так как не знали, что делать с находкой. Полицейские изъяли золото, выдав расписку. «Даже если я не получу назад золото, у меня останется прекрасный танк», - сказал по этому поводу британец.

Nick Mead, left was shocked to discover a gold bullion worth £2million in the fuel tank of a tank he was restoring pic.twitter.com/ECGCzGoQLS— Prudencio Sosa Jr. (@Israelifreedom) 9 апреля 2017 г.