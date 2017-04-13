Наш посол в Узбекистане: Чем занимается, чему удивляется, по чему скучает?

 

Фото: Maxad Djangirov

Виктория Пушкеле


Эдгарс Бондарс является послом Латвии в Узбекистане более трёх лет. Он убежден, Восток - дело тонкое. Однако, несмотря на все фундаментальные отличия наших народов и неожиданности, которые гостеприимная страна преподносит немного замкнутым европейцам, у нас, латвийцев и узбеков, есть не только общее прошлое, но и совместное будущее.

- Вы представляете Латвию в Узбекистане и, соответственно, живёте здесь уже три с половиной года. За это время вы, наверняка, адаптировались под местную культуру, изменили свой образ жизни. Как эта страна изменила вас?

- Узбекистан это прекрасная страна! Здесь живут трудолюбивые, гостеприимные люди. Все мои впечатления очень позитвные. Но мне, как и любому другому европейцу, все равно пришлось адаптироваться под эту страну. Ведь восток - дело тонкое!

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Каждый раз можно столкнуться с некоторыми неожиданностями, необычными сюрпризами. В конце концов, это очень позитивный опыт - посмотреть на вещи немного другими глазами. Если вы хотите научиться этому, вам стоит приехать на восток и пожить здесь.

Очень интересный фольклор, культура, история, традиции. В каждом регионе страны есть свои национальные костюмы. Рецептура приготовления национальный лепёшек также отличается в каждом регионе. Они этим очень гордятся! Я пришел к выводу, что у латышей и узбеков есть одна общая черта - они, так же как и мы, когда едут за границу, везут в качестве сувенира свой хлеб.

Мы везем наш rupjmaize, а они везут свои лепешки.

Самое главное, что местные с большим интересом относятся к нашим латвийским культурным мероприятия, лекциям, семинарам. Они очень внимательно слушают, задают вопросы. Интересуются тем, как мы живём, процессами, которые происходят в нашей стране. Я думаю, это тут самый случай, когда контакт людей на простом, человеческом, повседневном уровне может привести к большому активному сотрудничеству двух стран.

- Насколько мне известно, власти Узбекистана сейчас активно работают над привлечением туристов в эту страну. У Вас есть какие-либо рекомендации?

- Да, действительно, в последнее время туризму здесь уделяется особое внимание. Это справедливо, ведь Узбекистан - прекрасная страна, в которой можно увидеть то, чего нет ни в одном другом месте мира.

Развитие туризма — это комплексное мероприятие. Считаю, что в первую очередь необходимо пересмотреть визовый режим.

На поток туристов влияет и такой процесс как регистрация. Для туристов, которые привыкли путешествовать по шенгенской зоне, это не привычно. Считаю, что развивая туризм, в первую очередь необходимо сделать всё возможное, чтобы приезжие здесь чувствовали себя свободно и не тратили время на оформление регистрации.

- Вы — главный представитель нашей страны в Узбекистане. Что делает Латвия для сплочения двух народов?

- Я вижу, что всё, что мы делаем, уже дает положительный результат. Мы проводим семинары, мастер классы, сотрудничаем с разными компаниями, показываем на своё примере, что в каких-то сферах можно быть более эластичными. Считаю, что моя миссия здесь заключается в том, чтобы максимально поддерживать международные отношения и обоюдное развитие.

- Вы говорите, что Вас многое удивляло в начале пребывания в стране. И даже сейчас, проведя на Востоке более трёх лет, Вы всё равно готовы к некоторым неожиданностям. Приведёте пример?

- Помню незадолго после того, как я приехал в эту страну, я заказал в местной Чайхане чай. Меня удивило, что здесь чёрный чай приносят обязательно с сахаром и лимоном. Чай для меня - это просто чай. А здесь чёрный чай сразу подаётся с сахаром и лимоном, по-другому местные его не воспринимают.

- А бывает, что, будучи на чужбине, вам не хватает чего-либо, что было для вас привычным в Латвии?

- На самом деле я не могу сказать, что мне чего-то особенно не хватает.

Правда иногда я скучаю по нашему чёрному хлебу.

А в остальном здесь есть всё, что мне необходимо. В Узбекистане отличные овощи и фрукты, которые доступны круглый год.

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Эдгарс Бондарс также рассказал Русскому TVNET о перспективах сотрудничества Латвии и Узбекистана, развитии международных отношений в различных сферах и Международном фестивале джаза, который проходит при поддержке Посольства Латвии и компании Pro Logistic services. Об этом читайте в следующих публикациях Русского TVNET.

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